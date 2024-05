Martedì 28 Maggio 2024, 10:10

Anche la Prefettura di Frosinone in videocollegamento con la presidenza del consiglio dei ministri per l'attuazione del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. L'incontro, coordinato dalla presidente Giorgia Meloni con la partecipazione del ministro dell'interno e del ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione ed il Pnrr - ha visto l'insediamento della cabina di coordinamento per l'ambito provinciale di Frosinone, istituita - ai sensi del recente decreto-legge 19 del 2 marzo.Il gruppo ha il compito di definire il piano di azione per «l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr»La Cabina di coordinamento provinciale, istituita con decreto prefettizio, è presieduta dal prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori (nella foto), ed è composta da rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, della Ragioneria Generale dello Stato, dei sindaci e delle amministrazioni centrali titolari di programmi ed interventi Pnrr e da altri soggetti pubblici di volta in volta interessati.All'incontro di ieri hanno partecipato il sindaco del comune capoluogo, una delegazione dell'Amministrazione provinciale e una rappresentanza dei sindaci del territorio. «La Cabina di coordinamento opererà come sede di confronto tra tutti i soggetti coinvolti a livello territoriale e destinatari delle risorse, assicurandone il raccordo istituzionale necessario per la concreta attuazione degli interventi previsti dal Pnrr».Sono numerosi quelli programmati, da ultimo relativi al consolidamento delle chiese che prevede - fra l'altro - l'atteso restauro del campanile del capoluogo. Senza contare tutte le previsioni per l'ambito sanitario, destinate alla realizzazione di ospedali e case di comunità per la "presa in carico" dei pazienti direttamente nei luoghi di residenza o più prossimi alle realtà dove vivono.