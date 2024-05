Frosinone in B, patron Stirpe: «Fa molto male, fra tre settimane il piano sul futuro»

Mettere da parte teorie su sfortuna e dietrologie varie, ma analizzare solo ed esclusivamente i demeriti. E' il concetto chiave sottolineato dal patron del Frosinone, Maurizio Stirpe, dopo la cocente sconfitta interna con l'Udinese (0-1) nella finale salvezza. Un risultato che ha condannato i giallazzurri alla retrocessione in Serie B, ancora una volta, la terza, dopo un anno dal grande salto.

“C'è grande amarezza per l'epilogo, fa molto male - ha spiegato Stirpe -.

A 15 minuti dalla fine del campionato avevamo un'altra posizione (cioè quella che assicurava la salvezza), poi evaporata prima con il gol dell'Udinese, che onestamente vedendo l'andamento della gara non credo fosse un vantaggio meritato”. Poi a scrivere l'ultima parte del verdetto è stato il successo (2-1) dell'Empoli sulla Roma.

“Se stasera doveva vincere una squadra - aggiunge il patron -, quella doveva essere il Frosinone. Purtroppo abbiamo avuto dei limiti, mostrati anche durante il campionato e che spesso hanno reso labile il confine tra una grande impresa e una grande disfatta. Non dobbiamo appellarci al risultato di stasera: se non siamo stati capaci di materializzare le grandi opportunità avute nel corso di questo campionato, dobbiamo pensare soprattutto ai nostri demeriti e non alla sfortuna o alla dietrologia che spesso c'è in queste situazioni. Dobbiamo accettare il risultato del campo: siamo stati meno bravi degli altri. Ora bisogna fare tesoro degli errori commessi e saper ripartire e riproporci in modo adeguato e sostenibile”.

Al termine del match con l'Udinese, tanta l'amarezza dei sostenitori giallazzurri.

“Sono solidale con la loro delusione - aggiunge Stirpe -. Non si può impedire ai tifosi di essere delusi dopo un campionato di questo genere. Ci hanno trasmesso tanta energia, ci hanno sempre sostenuto nei momenti buoni e meno buoni. Dispiace non aver potuto dare loro questa gioia. Anche stasera abbiamo provato a mettere in campo tutto quello che avevamo. Onore agli avversari (all'Udinese, NdR), sono stati più bravi di noi a capitalizzare il poco che hanno fatto in campo. Il Frosinone si è trovato di fronte un portiere in grande serata che ha fatto la differenza. Non meritavamo di perdere questa partita, ma il calcio è questo e bisogna saper accettare il risultato”.

Poi un passaggio sul Frosinone che verrà. “In ogni caso avevo intenzione di iniziare tra due settimane la programmazione della prossima stagione. Fra tre settimane, in una conferenza, annuncerò cosa faremo per il futuro. Dobbiamo avere il tempo per metabolizzare un risultato molto amaro e allo stesso tempo abbiamo il dovere di ripartire. Fra tre settimane saremo nella condizione di capire quale progetto mettere in campo. Sostenibilità economico-finanziaria, sviluppo delle infrastrutture sportive e del settore giovanile e valorizzazione del marchio: questi sono i quattro pilastri su cui il club si è mosso in questi ultimi tre anni e continuerà a farlo nello stesso modo a prescindere dalla categoria che disputerà".