Psg-Dortmund 0-1: Hummels porta i tedeschi in finale, Mbappè è sfortunato e colpisce due pali

Un solo gol per la vittoria, un risultato aggregato di 2-0, e il Borussia Drotmund è in finale di Champions League. I tedeschi hanno battuto ancora una volta il Paris Saint-Germain che però è stato bloccato solo dalla sfortuna. I francesi, infatti, hanno fatto la partita con ben 31 tiri e il 67% del possesso palla, ma solo la Dea Bendata, che ha voltato le spalle a Mbappé e compagni, ha impedito loro di passare il turno.

Il primo tempo

La prima occasione è del Borussia Dortmund con Reyrson che calcia da fuori, ma sfiora il palo al 19'. Il primo tempo prosegue combattuto, con i tedeschi che resistono agli attacchi avversari e rispondono in contropiede, come quello scaturito al 35' che si è concluso col tiro di Adeyemi parato da Donnarumma.

Il primo tempo conclude così con i gialloneri che si sono resi più pericolosi con due azioni nidite, mentre Mbappé e compagni non sono riusciti a essere concreti.

Il secondo tempo

Negli spogliatoi, Luis Enrique scuote i suoi che reaggiscono bene una volta tornati in campo. Dopo appena due minuti dalla ripresa, Zaire-Emery si fa trovare pronto sul secondo palo sul cross di Mbappé e calcia in porta, ma colpisce il legno. È solo l'inizio della sfortuna dei francesci che colpiranno ancora un palo e due traverse. Mentre i rossoblù sembrano più pericolosi, arriva il gol del Dortmund che si porta sull'1-0 al 50' con un colpo di testa di Mats Hummels. Una rete che avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ma non al Psg che non demorde e al 60' entra pericolosamente in area con Gonçalo Ramos che, però, calcia alto. Appena un minuto dopo è Nuno Mendes a spaventare i tifosi tedeschi con un tiro da fuori area che si stampa sul palo. Al 74' ci prova Dembelé, ma il suo tiro dalla distanza finsice largo. Al 77' il destino sembra voler infierire sul Paris Saint-Germain che finisce sotto 2-0. Il guardalinee però interviene e annulla tutto per fuorigioco. Tre minuti dopo si torna a giocare nell'altra area, dove Mbappè riceve bene e calcia all'angolino destro, ma Kobal si allunga e la manda in angolo. All'82' tocca a Marquinhos spaventare la difesa giallonera con un colpo di testa che finisce di poco largo. All'86' è di nuovo l'ex Monaco a cercare il gol con un tiro dall'area piccola, ma il suo tentativo viene sporcato da Kobal e finisce sulla traversa. Due minuti dopo, Vitinha tenta il colpo dalla distanza, ma il suo tiro potente manca della precisione necessaria per insaccarsi: traversa piena. Continua l'assedio anche nei mintui finali, ma il Borussia Dortmund riesce a resistere e ad approdare in finale di Champions League dove sfiderà una tra Real Madrid e Bayern Monaco.