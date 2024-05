Joselu l'eroe della Champions: da tifoso a trascinatore. E nel 2012 chiedeva link per vedere la partita del Real Madrid

Immagina di perdere uno a zero a dieci minuti dalla fine in semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, di togliere Rodrygo, uno che in stagione ha trascinato molto spesso, e di buttare dentro Joselu, il meno pagato della squadra (stipendio annuo di 1,2 milioni di euro, meno di Luni e Arda Guler che il campo praticamente non lo ha mai visto) e di sperare che il 34enne nato a Stoccarda che prima di arrivare al Real Madrid per "sostituire" Benzema ha indossato le maglie di Celta Vigo, Hoffenheim, Eintracht Francoforte, Hannover 96, Stoke City, Deportivo La Coruña, Newcastle, Deportivo Alavés ed Espanyol. Come diceva quella pubblicità? «Immagina, puoi». Ecco, Ancelotti ieri sera avrà pensato a questo. Ha immaginato e ha fatto, prendendosi l'ennesima finale di Champions: a Madrid si va per la quindicesima.

Il Real Madrid la ribalta in tre minuti e va in finale di Champions: 2-1 sul Bayern Monaco, decisiva la doppietta di Joselu

MEDIA DA URLO

Joselu negli ultimi anni, con la maglia dell'Espanyol, si è preso anche la convocazione con la nazionale spagnola: 5 gol in 10 presenze. Non male per uno che aveva assaporato la maglia Bianca nel 2009 prima di iniziare il giro d'Europa toccando quasi tutti i campionato. Il Real forse lo ha preso la scorsa estate per spinta anche di Carvajal, che è suo cognato, quindi l'esterno difensivo un futuro da direttore sportivo ce lo ha assicurato o quasi. Ci ha visto lungo, il "suo uomo" con la doppietta in pochi minuti ha avvicinato sensibilmente l'obiettivo doppietta, dopo aver vinto nello scorso weekend la Liga. La sua media gol stagionale è da urlo: una rete ogni 58' in Europa; ogni 167' nella Liga; un gol ogni 65 minuti in Coppa del Re. Ah, per dire: a fine stagione tornerà all'Espanyol, visto che per il momento è arrivato in prestito al Madrid.

Chissà, forse i due gol di ieri sera hanno cambiato anche il finale della storia.

TIFOSO REAL

Nel 2012, su X, quando ancora si chiamata Twitter, Joselu chiedeva agli utenti un link per vedere il Real Madrid. Nel 2021 andava a Parigi a vedere la squadra trionfare nella finale contro il Liverpool: lo faceva da tifoso, ovviamente, e con la maglia Bianca addosso. Adesso a Wembley sogna di giocare - non partirà, ovviamente, dall'inizio - e di alzare al cielo la coppa. E se Ancelotti la dovesse vincere una grandissima fetta di questo trionfo sarebbe suo. Due gol in pochi minuti per cambiare le sorti di una semifinale e cambiare, totalmente, il senso della sua carriera. Immagina, puoi!

Alguien me puede dar un link bueno para ver el madrid? — Joselu Mato (@JoseluMato9) August 23, 2012