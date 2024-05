Frosinone, tabù Serie A: la maledizione salvezza continua

Una beffa atroce, la più cocente di tutte. All'indomani del doloroso ko con l'Udinese, che ha condannato di nuovo il Frosinone al ritorno nella cadetteria dopo appena un anno, il risveglio del popolo di fede canarina è stato un misto tra delusione e rabbia. Già, perché mai come stavolta la salvezza, accarezzata a lungo, era così vicina, a portata di mano. Bastava un punto e sarebbe stata festa e nuova impresa. Ma così non è stato.

Per il Frosinone la Serie A si è rivelata ancora una volta, la terza in meno di due lustri, dannatamente indigesta e crudele.

La legge del pallone è stata spietata: ha gelato uno "Stirpe" dal tutto esaurito che iniziava a pregustare il traguardo. Tutto è svanito in 15': il gol di Davis al 75' e quello di Niang al 93', che ha deciso Empoli-Roma, hanno avuto l'effetto di una sentenza inappellabile. Un colpo al cuore, a freddo, difficile da accettare ed elaborare sulla sponda ciociara. Per tutti: club, giocatori, allenatore e sostenitori. Lo ha sottolineato anche patron Stirpe: «C'è grande amarezza, fa molto male».

IMPRESA MANCATA ANCORA

Una categoria, quella dell'olimpo del calcio, che sembra non voler sorridere ai colori giallazzurri. La permanenza nel campionato delle grandi resta ancora un sogno nel cassetto. Un obiettivo che appare avvolto da un sortilegio, una sorta di maledizione. È il nuovo tabù da sfatare per il Frosinone che verrà. È la sfida che si staglia all'orizzonte per una società in salute sul piano finanziario e ben organizzata, divenuta un modello anche sul fronte dello sviluppo delle infrastrutture sportive. Condizioni che, purtroppo, neanche questa volta sono bastate per scrivere un'altra pagina di storia.

Diversi i fattori che hanno complicato il lavoro di mister Di Francesco e reso il cammino dei leoni lastricato di insidie: la piaga degli infortuni nel reparto difensivo, la dea bendata girata dall'altra parte, la mancanza di praticità del pacchetto avanzato a fronte della mole di occasioni costruite, le distrazioni spesso fatali della difesa. Tutto racchiuso nella sfida salvezza con l'Udinese, un'istantanea sulla stagione del Frosinone. Su tutti la fisiologica inesperienza di un collettivo dall'età media più bassa della A. E così l'illusione iniziale, fondata sul bel gioco e sui punti messi in cascina nel girone di andata, si è dissolta con il graduale calo di rendimento nella seconda parte di campionato.

Quanto pesano il clamoroso ko di Cagliari, il mancato pari di Sassuolo (rigore fallito al 90') e la sconfitta in casa della Juve all'ultimo secondo. Il rammarico è tanto. Non sono bastati 35 punti, il miglior bottino di sempre totalizzato dal Frosinone nelle tre apparizioni in A, per restare tra le big. Nel 2015-2016 la squadra di mister Stellone reduce dal doppio salto consecutivo, dalla C alla A, e confermata quasi in blocco era retrocessa dodici mesi dopo, alla fine del 37esimo turno, fermandosi a quota 31 (penultimo in classifica). Campionato da meteora anche nel 2018-2019 con un organico rinnovato e con l'avvicendamento in panchina Longo-Baroni: soltanto 25 punti, penultima posizione e discesa in B a tre giornate dal termine. Ora sarà fondamentale ricreare l'entusiasmo tra i tifosi.