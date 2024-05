Lunedì 27 Maggio 2024, 08:53

A partire dal prossimo venerdì 14 giugno nel centro storico di Frosinone riparte il progetto "Le terrazze e le piazze del Belvedere". Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli ha approvato la delibera per le linee guida della manifestazione che, in questi anni, è riuscita a rianimare nel periodo estivo la parte alta della città.

Il progetto, come nelle precedenti edizioni, coinvolgerà la zona compresa tra Piazza Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Piazza Valchera, Largo San Silverio e Piazza S. Ormisda, dando la possibilità agli esercenti di allestire negli spazi pubblici stand per la vendita di alimenti e bevande. Quest'anno però "Le Terrazze e le piazze del Belvedere" si svolgeranno in concomitanza dei lavori di rifacimento di Largo Turriziani. Con tutta probabilità l'intervento, che darà una nuova area pedonale al centro storico, non sarà ultimato prima della fine della manifestazione. Per questa ragione al titolari degli esercizi che insistono nell'area interessata dal cantiere sarà data la prelazione per allestire gli stand in piazzale Vittorio Veneto.

LE DATE

LE DOMANDE

La manifestazione si svolgerà nelle seguenti date: venerdì 14 giugno; sabato 15 giugno; giovedì 20 giugno; venerdì 21 giugno; sabato 22 giugno; domenica 23 giugno; venerdì 28 giugno; sabato 29 giugno; domenica 30 giugno; venerdì 05 luglio; sabato 06 luglio. La chiusura al traffico veicolare avverrà dalle ore 20,30 e sino alle ore 1,00. Nell'ambito del progetto pensato per favorire il commercio, si legge nelle delibera di giunta, «rientreranno anche eventi dedicati ai bimbi e alle loro famiglie, spettacoli di danza ed eventi di varia natura, compresi i festeggiamenti dei Santissimi Patroni che avranno luogo quest'anno in Piazza Vittorio Veneto nelle giornate del 20 e 21 giugno».Agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà data la possibilità di richiedere fino a due aree, anche in prossimità delle aree contigue al locale commerciale. I camioncini dello street food potranno essere posizionati soltanto su Corso della Repubblica. Per la presentazione delle domande per l'assegnazione degli spazi, è stato previsto un tempo differenziato per la ricezione delle istanze con prelazione di 7 giorni da parte degli operatori del centro storico con ulteriore prelazione in prossimità delle aree contigue al locale commerciale.