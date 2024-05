Papa Francesco e la presunta gaffe omofoba: spiegazioni dell'entourage

Dopo una presunta gaffe omofoba, l'entourage del Papa Francesco spiega che il pontefice, non conoscendo perfettamente l'italiano, potrebbe aver commesso uno scivolone dovuto alla stanchezza. Tuttavia, a Santa Marta, è noto che il Papa è famoso per le sue battute e per un modo di comunicare senza artifici, talvolta utilizzando un linguaggio colorito. Papa Francesco e la gaffe omofoba, l'entourage: «Non conosce perfettamente l'italiano, scivolone dovuto alla stanchezza»