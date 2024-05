Calciomercato Lazio, aggiornamenti su Kamada, Luis Alberto e nuovi obiettivi

La Lazio affronta complesse dinamiche di mercato. Dopo l'acquisto diper 8 milioni, il club cerca di risolvere la situazione di Daichi Kamada , che chiede un aumento a 3,5 milioni per rimanere. Kamada, che inizialmente aveva richiesto 5 milioni, aveva accettato un contratto inferiore ma l'abolizione del Decreto Crescita rende ora costoso il suo rinnovo. Lotito spera in un rilancio per Luis Alberto da parte dell'Al-Duhail, dopo aver rifiutato 11 milioni. Il centrocampista spagnolo, fuori dai piani di Tudor, potrebbe essere sostituito da, Huerta o Dele-Bashiru. Guendouzi , non in sintonia con Tudor, potrebbe essere ceduto con un'offerta adeguata. In attacco, Immobile e Castellanos non sono considerati titolari per la prossima stagione; il ds Fabiani punta su Dia, mentre Setti propone Noslin del. L'arrivo di Simeone dipende dall'eventuale addio di Ciro Immobile, in un complesso gioco di incastri.