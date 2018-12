Kouamé, si accende l'asta. Roma, Milan e Napoli in corsa, la Premier vigila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla sua prima stagione in Serie A,ha già stregatoe alcuni club della Premier. Merito della sua duttilità offensiva e della sua velocità abbinate alla tecnica: abile di testa e nello stretto, l'attaccante rossoblu è stato uno dei più ostici rivali di Koulibaly durante Genoa-Napoli. I suoi modelli di riferimento sono. Due idoli indiscussi, ai quali cerca di rubare il senso del gol per migliorare il bottino stagionale fermo a tre reti.Ha molto mercato, dicevamo. Ecco che la sessione di gennaio potrebbe rivelarsi fondamentale per permettere alle big di provare ad anticipare la concorrenza. Il Napoli ha contattato direttamente il presidente del Genoa, Preziosi. Milan e Roma (che domani all’Olimpico se lo ritroverà come avversario) hanno inviato reiterati messaggi di apprezzamento al suo entourage, con il quale i giallorossi stanno portando avanti, con profitto, anche i discorsi per il rinnovo quinquennale del giovane trequartista(in scadenza 2020).ha da tempo fissato il prezzo: 30-35 milioni. Ma i club sopracitati cercheranno di abbassarlo inserendo nell’affare delle contropartite gradite ai liguri. Insomma, l’asta è già partita. E l’inizio del 2019 può stabilire già un’interessante griglia di partenza in vista dell’estate.