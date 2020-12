La priorità della Juventus a gennaio è rinforzare l’attacco, e il nome in cima alla lista di Paratici è Pavoletti, l’uomo giusto per allargare un reparto che al momento conta solo Ronaldo, Morata e Dybala e andare a riempire un vuoto in area che nessuno dei tre è in grado di colmare, per caratteristiche o inclinazioni.

Dopo l’addio di Kean e Higuain a Pirlo continua a servire come il pane un centravanti, il quarto attaccante che si accontenti delle briciole lasciate da Morata e Ronaldo, in attesa che si risolva il caso Dybala. Sul tavolo ci sono anche Llorente, Milik e Giroud (decisamente più complicato degli altri), nomi che intrigano ma oltre ad avere già l’ok del giocatore, la Juve avrebbe un altro motivo per puntare su Pavoletti.

Parallelamente, infatti, Paratici e Nedved sono pronti ad intavolare col club sardo un’operazione che coinvolge Reynolds, americano classe 2001 dell'FC Dallas. Segni particolari: extracomunitario, ed ecco che per arrivare alla Juve (che ha già esaurito gli slot con McKennie), Reynolds potrebbe fare il giro lungo, passando dalla Sardegna, con tappa a Cagliari per 6 mesi. Prima dell’approdo definitivo a Torino in estate, un doppio colpo con il Cagliari sullo sfondo.

