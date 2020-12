Ronaldo sul figlio Cristiano jr: «Ha talento ma mangia troppe patatine»

«Mio figlio? Ha del potenziale, ma ci litigo perché mangia troppe patatine». A parlare non è un papà come gli altri, Cristiano Ronaldo. L'asso della Juventus è stato eletto calciatore del secolo durante i Globe Soccer Awards che si sono tenuti a Dubai. E nella conferenza stampa di premiazione ha raccontato il rapporto particolare con Cristiano jr: «Non credo che attualmente abbia quello che serve per arrivare al top. A volte sono duro con lui perché beve Coca-Cola e Fanta. Mi arrabbio e ci litigo quando mangia patatine fritte e cose simili, lui sa che non mi piace questa cosa. Anche i miei bambini più piccoli quando mangiano cioccolata mi guardano preoccupati».

Le doti ci sono, a mancare secondo Ronaldo è l'attitudine al sacrificio come i professionisti. Un aspetto normale, visto che ha soli 10 anni (e gioca nell'Academy della Juventus): «Onestamente ha del potenziale, è un ragazzo robusto, veloce, dribbla bene, ma ancora non è nulla. Glielo dico ogni volta perché ci vuole tanta dedizione, duro lavoro. A volte quando è a casa gli consiglio di fare il tapis roulant, di correre e un po' e poi di fare un bagno con l'acqua fredda per recuperare. E lui si lamenta , non vuole, dice l'acqua è troppo fredda. Io lo capisco. Ha soltanto dieci anni, ma dipende tutto da lui. Io non gli metterò nessuna pressione, non farò nulla perché lui diventi calciatore. È chiaro che mi piacerebbe che lo diventasse, sarà lui a decidere se vorrà fare il dottore o altro. Ma voglio che pensi che deve essere il migliore in qualsiasi cosa sceglierà di fare»

