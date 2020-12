La Juventus cerca un vice Morata esperto, affidabile ma soprattutto low cost, come Llorente. Fuori dai programmi del Napoli, lo spagnolo è stato vicinissimo Sampdoria e ora aspetta la chiamata di una big per rimettersi presto in gioco. Una seconda avventura a Torino resta la sua primissima scelta: anche per questo motivo, ha congelato le offerte arrivate dalla Spagna e dalla Fiorentina. Il suo entourage ha già avuto proficui contatti con Paratici e ora attende segnali dal Napoli per farsi liberare gratis. Alla finestra resta il Milan. Dopo l'acquisto di un difensore, il club rossonero potrebbe tornare sul mercato per ingaggiare anche un attaccante. Ma come garantito pubblicamente dal dt Maldini, il budget verrà investito soprattutto per un centrale giovane come Simakan dello Strasburgo. Il classe 2000 francese è molto vicino: nei prossimi giorni, verrà spedita un'offerta da 12-13 milioni per provare a chiudere definitivamente l'operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA