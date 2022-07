Juventus, Bremer firma una maglia del Torino. Il bel gesto senza ipocrisie che conquista tutti

Fuori dall’hotel sede del ritiro della Juventus in USA spunta una maglia del Torino, con il numero 3 di Bremer. Un derby d’oltre oceano gestito da professionista e senza ipocrisie dal difensore brasiliano, che si avvicina al tifoso e firma la maglia, salutando educatamente prima di imboccare l’ingresso dell’albergo con i compagni. Un gesto assolutamente spontaneo, di chi ha dato tutto per quei colori granata, prima di cambiare sponda del Po. Ma assolutamente non scontato in un calcio uniformato ai limiti del politically correct. Risultato? Bremer ha ricevuto il plauso dei tifosi juventini, che hanno apprezzato la sua reazione genuina, e dall’altra parte ha incassato la riconoscenza di quelli granata, che evidentemente non sono stati dimenticati. A volte basta poco.

