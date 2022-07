Ritiro Torino, lite furibonda tra il tecnico Juric e il ds Vagnati

Tensione nel ritiro del Torino in Austria a Waidring. Lite furibonda tra il tecnico Juric e il ds granata Vagnati. I due non sono arrivati alle mani soltanto per l'intervento del team manager Pellegri. Entrambi però si sono comunque spintonati, insultati alternando parolacce e bestemmie. A motivare la rabbia dell'allenatore il mercato che non decolla. Dopo la partenza di Bremer, infatti, i rinforzi chiesti dal croato tardano ad arrivare e visto l’imminente inizio del campionato il nervosismo cresce sempre di più. Un durissimo diverbio ripreso di nascosto da un cellulare. “Io ti difendo sempre! Devi avere rispetto!”, le parole del dirigente. “Non ce l’ho” la risposta di Juric.