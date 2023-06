Il record di Donnarumma, bomber Pellegrini e non solo: tutti i numeri dell'Italia in Nations League

Manca sempre meno alla seconda semifinale di Nations League: questa sera l'Italia affronterà la Spagna per un posto in finale, dove già attende la Croazia, che ieri sera ha battuto 4-2 l'Olanda ai supplementari.

Si tratta della seconda semifinale consecutiva per gli azzurri, che già nel 2021 avevano raggiunto le Finals dopo aver vinto il proprio girone, commposto da Olanda, Polonia e Bosnia Erzegovina. A San Siro però l'Italia si arrese proprio alla Spagna, che vinse 2-1 e volò in finale, poi persa contro la Francia. Mancini si consolò con il terzo posto nella competizione, dopo aver battuto nella finalina di Torino il Belgio 2-1.

Italia, una Nazionale sul mercato: offerta Newcastle per Barella, il rebus Frattesi e la Juve chiama Zaniolo

I record

Italia, Spagna e Olanda, con la partecipazione a queste Finali, raggiungeranno quota 20 gare nella competizione, record assoluto, avendo tutte preso parte a due fasi finali.

Questa sera Donnarumma taglierà un altro record, diventando il giocatore con più presenze in Nations League.

Il portiere azzurro è infatti già appaiato al primo posto insieme a Griezmann (Francia), De Jong (Olanda) e Kane (Inghilterra). Contro la Spagna raggiungerà quota 19 partite giocate, che potrebbero diventare 20 qualora Mancini decidesse di schierarlo nell'eventuale finale o nella finalina per il terzo posto.

Numeri azzurri

Nelle tre edizioni di Nations League, l’Italia ha disputato finora 18 gare, raccogliendo otto vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, con una media di 1.72 punti. In totale sono state 20 le reti segnate e 14 quelle subìte. Il risultato più frequente è stato l’1-1 (quattro volte, lo 0-0 invece tre). Sono state nove invece le avversarie incontrate finora, con la Polonia che è stata la squadra più affrontata (ben quattro confronti, due vittorie e due pareggi).

In totale Mancini ha utilizzato 62 calciatori, con Pellegrini che è il bomber della competizione (quattro reti), mentre Donnarumma, come detto ha il record di presenze (18/18 per un totale di 1620 minuti in campo). In questa speciale classifica seguono Jorginho (13), Barella (12)e Chiesa (10), con El Shaarawy e Mazzocchi che sono quelli con il minor minutaggio nel torneo (appena 1').

Interessanti anche le statistiche legate ai cambi a gara in corso. Pellegrini è il calciatore più volte sostituito nel torneo (7), seguito da Barella, Chiesa e Raspadori (5). Kean invece è il calciatore più volte subentrato (6), seguito da Locatelli e Berardi (4).