Nations League, la guida: quando gioca l'Italia, gli orari, tutte le partite e dove vederla

Italia, Spagna, Croazia e Olanda: sono queste le semifinaliste della Nations League 2022/23. Tutte le squadre hanno vinto i rispettivi gironi della lega A nella prima fase della competizione, e ora si affronteranno per alzare il trofeo.

Impegno importante quindi per l'Italia che, oltre all'occasione di vincere una coppa, si è garantita, con l'accesso alla final four, un girone di qualificazione ai prossimi Europei con meno squadre e la possibilità, in caso di mancato approdo diretto ai Mondiali del 2026, di accedere ai playoff proprio grazie al piazzamento in quest'edizione di Nations League.

Italia, Immobile: «Crediamo alla Nations League». Pellegrini: «Noi rivali in campo, ma amici fuori»