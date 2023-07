Italia femminile, che accoglienza ad Auckland: oggi il primo allenamento

A diciassette giorni dall’esordio Mondiale, l'Italia è sbarcata in Nuova Zelanda. Le azzurre sono atterrate verso le 11 di mattina, dopo più di 24 ore di viaggio, ad Auckland, la città che ospiterà la delegazione azzurra durante la prima fase del torneo, con le calciatrici hanno ricevuto una grande accoglienza sia in aeroporto che in hotel.

Italia femminile, al via l'operazione Mondiale. Bertolini: «Gama? Scelta difficile»

Dopo pranzo, per abituarsi al fuso orario, le azzurre sono scese sul campo di allenamento dello Shepherds Park per una rapida seduta di risveglio muscolare. L'allenamento è stato caratterizzato da pioggia battente e freddo, che però non hanno condizionato l’umore del gruppo, emozionato per l'inizio del torneo: il 24 luglio (ore 8 italiane) all’Eden Park di Auckland il debutto con l’Argentina, il 29 luglio (ore 9.30 italiane) e il 2 agosto (ore 9 italiane) al Regional Stadium di Wellington invece le sfide contro Svezia e Sudafrica.