Venerdì 20 Ottobre 2023, 05:20

Dopo essere stato sgonfio per diversi mesi, il pallone a Viterbo potrebbero riprendere presto a rotolare. Se la FC Viterbo potrebbe giocare presto allo stadio Enrico Rocchi, sembra imminente anche il rientro nel capoluogo del Futsal, mi interessa il problema della squadra femminile Calcio femminile. Attualmente sta giocando attualmente in provincia anche l'Active Network Futsal, dopo la storica promozione in Serie A.

I ragazzi allenati da Massimiliano Monsignori hanno infatti disputato ad Orte la prima partita casalinga del proprio campionato, tra l'altro al cospetto di un Palazzetto dello Sport stracolmo che ha incitato fino alla fine la squadra verso la vittoria contro la squadra trevigiana della Came. In questo caso c'è da dire comunque che la certezza del ripescaggio nella massima serie è arrivato lo scorso 5 agosto ed il Comune sta ultimando al Palamalè dei lavori per rendere idoneo l'impianto alle partite della Serie A.

La speranza è che la squadra possa tornare a giocare a Viterbo già dalla prossima partita casalinga. Diversa la vicenda della squadra femminile del Viterbo Football Club che gareggia nel campionato di Eccellenza Laziale. A parlare della situazione logistica della squadra femminile è il responsabile tecnico della società Daniele Goletti, tra l'altro una delle bandiere del calcio viterbese visti i suoi trascorsi in serie A con il Cagliari in serie B con il Taranto e poi alla Viterbese prima come calciatore e poi come allenatore.

"Purtroppo l'impiantistica sportiva a Viterbo è carente - commenta - per questo motivo lo sport non cresce come dovrebbe. Per quello che riguarda specificamente la situazione della squadra femminile del Viterbo FC noi giochiamo le partite di campionato casalinghe al campo dell'Ellera. Dovr gli spogliatoi sono fatiscenti e quindi mi sembra anche indelicato farli utilizzare a delle ragazze. Dobbiamo poi registrare la protesta delle persone che abitano vicino al terreno di gioco a causa della polvere che si alza. Inoltre in un campo in terra battuta le ragazze faticano di più rispetto agli uomini. Per questo, due volte a settimana in occasione degli allenamenti, abbiamo preso a pagamento il campo della Scuola Sottufficiali".