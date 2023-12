Roma femminile, dalla nascita al primo storico scudetto: la storia raccontata in un libro

Dal 2018 ad oggi. Un dietro le quinte sin dalla nascita di questa squadra. Dalla presentazione a Piazza di Spagna alla conquista dello scudetto, con i retroscena dei colpi di mercato, delle emozioni, delle battaglie sportive dentro lo spogliatoio. Insomma, tutto quello che c'è da sapere sulla Roma Femminile raccontato da chi segue la squadra dal primo giorno. Il libro di Fabiola Rieti (Storia dell'As Roma Femminile), giornalista sportiva e social media manager della Roma, racconta le emozioni di chi è dentro un club che adesso vola in Europa, che in cinque anni ha vinto 3 trofei (Coppa Italia, Supercoppa e tricolore) e che il prossimo 7 gennaio a Cremona contro la Juventus si giocherà la Supercoppa di nuovo contro la Juventus.

Il saggio

Un viaggio a bordo campo ma non solo, perché il libro ovviamente parte da quando dentro Trigoria si iniziava a sentire l'odore della nascita della squadra femminile dopo la salvezza della Res Roma, con Pallotta convinto del progetto e con Baldissoni che decide che bastano solamente quattro lettere per chiamare la squadra: Roma, senza il Women finale che qualcuno ci mette dentro. Ci sono le storie che hanno portato all'acquisto di Haavi e a quello di Roman Haug, fino a Giacinti e a Manuela Giugliano in mezzo. Un viaggio all'interno del club che sta acquisendo sempre maggiore consapevolezza nei propri mezzi e che adesso punta a riconfermarsi in Champions League tornando ad essere tra le prime 8 squadre in Europa. Il cammino nella massima competizione europea è iniziato nel migliore dei modi e le ragazze di Spugna, contro il Psg la settimana prossima, si giocano una grossa fetta del passaggio del turno.

Presentazione

Il libro, nato dall'idea dell'editore e che è stato scritto nello scorso giugno dopo la conquista dello scudetto, ha la prefazione di capitan Elisa Bertoli e dentro c'è anche un'intervista a Betty Bavagnoli, verrà presentato il 7 dicembre alle 15 nella Sala Polaris del PLPL a Roma. Oltre all'autrice ci sarà appunto Bavagnoli, responsabile del dipartimento femminile giallorosso, Giuseppe Di Piazza, e a coordinare i lavori sarà lo speaker della Roma Matteo Vespasiani. Il lavoro di Rieti (Giulio Perrone Editore) è già nelle librerie dallo scorso 1 dicembre.