Italia femminile, al via l'operazione Mondiale. Bertolini: «Gama? Scelta difficile»

L'operazione Mondiale per l'Italia è partita oggi, con il ritrovo delle 32 convocate a Brunico. Sabato prossimo ci sarà a Ferrara l'ultima amichevole contro il Marocco prima di volare verso Auckland, dove le azzurre saranno in ritiro fino al 24 luglio, quando debutteranno contro l'Argentina. E poco fa ha parlato il ct Milena Bertolini in conferenza stampa, praticamente tutta incentrata sulla notizia dell'esclusione di Sara Gama, che due giorni fa ha ribadito il suo malumore con un lungo post su Instagram.

Italia femminile, ecco le preconvocate per il Mondiale. Sabato amichevole con il Marocco

Sapendo della domanda in arrivo, Bertolini è partita all'attacco:«Ma secondo voi una scelta del genere è stata fatta a cuor leggero? Ovvio che non lo è, ma è il mio compito quello di scegliere e l'ho fatto solamente per il gruppo. Una scelta solamente relativa ad una questione tecnico-tattica per quelle che sono le mie idee per il Mondiale». Sempre Gama, nel suo lungo post, aveva spiegato di valutare insieme ai vertici federali una sua partecipazione in un ruolo diverso. E anche in questo caso Bertolini è stata quasi lapidaria:«Non è un compito che spetta a me. Non è di mia competenza. Il ruolo mio è quello del campo». Un segnale anche questo: la proposta, o l'idea, della quale Gama parla, probabilmente non è arrivata dal commissario tecnico. «C'è stata la questione dei tempi, ma una scelta così difficile - ha continuato ancora Bertolini - non ha tempi scritti.

Solamente quando ho deciso ho alzato il telefono e fatto quella telefonata» ha concluso.

Le azzurre comunque sono serene, ha confermato ancora il ct. Anche se «credo sia normale in cuore loro ci sia un poco di dispiacere visto il percorso che hanno fatto in questi anni. Ma nell'ultimo periodo il nostro calcio è cresciuto e ci sono molte giovani che si sono messe in mostra. Ripeto: la mia è stata solamente una scelta dettata da quello che vogliamo fare al Mondiale».

Un'Italia che ripartirà dalla difesa a quattro anche se, in corso d'opera - viste anche le prove generali degli ultimi mesi - potrebbe passare a tre dietro. Ma l'impronta è quella di non snaturare troppo quelle che sono state le certezze fino ad oggi.

Le convocate

Questo, infine, l'elenco delle convocate. Da 32 si passerà a 23 elementi.



Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Julie Piga (FC Fleury 91), Chiara Robustellini (Inter), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).