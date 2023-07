Ancelotti è solo l'ultimo: da Marco Rossi a Moriero, quanti italiani commissari tecnici

Carlo Ancelotti, dalla prossima estate, sarà il commissario tecnico del Brasile. La notizia, nell'aria da un poco di tempo, è stata ufficializzata nelle scorse ore dalla Federcalcio brasiliana. Alla fine del contratto che lo lega al Real Madrid quindi, l'ex tecnico di Parma, Juventus e Milan in Italia, ma anche di Chelsea, Bayern Monaco, Everton e Psg in Europa, cambierà vita. Molto meno faticosa sicuramente, visto che non scenderà in campo in maniera quotidiana, ma non per questo meno insidiosa. Sappiamo benissimo che, quella Nazionale, la verdeoro, vuole sempre vincere tutto, a partire dalla Copa America dell'anno prossimo che sarà il battesimo di fuoco di Carletto.

TUTTI CT

In Italia ci sentiamo tutti commissari tecnici: quando Mancini fa delle scelte, è messo lì appunto per fare questo, c'è sempre qualcuno che la vede in maniera diversa. L'ultima polemica prima della Nations League è scattata sul perché del sì a Zaniolo e del no a Zaccagni. Una polemica a tinte capitoline. Ma non solo il commissario tecnico della nazionale maschile adesso è nel mirino visto che, in vista del Mondiale femminile, anche Milena Bertolini un poco di polemiche se l'è portate dietro: la scelta di lasciare fuori Sara Gama e Martina Piemontese non è piaciuta a tutti. Quindi nemmeno le ragazze possono stare tranquille.

A parte tutto questo, a confermare - con le dovute proporzioni - che in Italia siamo tutti commissari tecnici, ci sono anche le scelte che molte federazioni hanno fatto nel corso degli anni e che vedono protagonisti nostri connazionali.

DA ROSSI A MORIERO

Sulla panchina dell'Ungheria ad esempio, c'è Marco Rossi. Uno che ha portato la nazionale a toccare livelli mai raggiunti prima. E da quelle parti è diventato davvero un idolo tant'è che adesso nessuno si vede senza la sua guida in panchina. Una scelta di vita, oltre che lavorativa, l'ha fatta anche Francesco Moriero, che è l'attuale selezionatore delle Maldive. Sì, proprio così, che meraviglia. Non è finita qui, ovviamente: Michele Marcolini allena Malta - ha preso il posto di Mangia - mentre Francesco Calzona è impegnato con la nazionale slovacca. De Biasi invece è il ct dell'Azerbaigian e infine, Stefano Cusin è in Africa, al Sudan del Sud. Insomma, un nutrito gruppo, del quale negli anni passati hanno fatto parte Lippi (Cina), Zaccheroni (Giappone), Reja (Albania) e Capello tra Russia e Inghilterra. Un popolo di commissari tecnici.