Inter, Inzaghi: «Spero di avere anche Cuadrado e Sanchez per il derby. Frattesi? Devo fare delle scelte»

Archiviata la sosta per le Nazionali, l’Inter vuole riprendere la corsa in vetta alla classifica. Per centrare questo obiettivo dovrà sbarazzarsi del Milan, come accaduto negli ultimi quattro derby. «Noi e loro abbiamo ben impressionato. È solo la quarta giornata, ma è una gara importante e vorremmo farla nel migliore dei modi», le parole di Simone Inzaghi. In questi giorni non si è parlato altro che della doppietta di Frattesi con la Nazionale, rifilata all’Ucraina a San Siro. Ma difficilmente sarà titolare domani: «Davide lo abbiamo voluto tutti all’Inter, si è inserito benissimo e lavora molto bene coi compagni da due mesi. Devo fare delle scelte e sono contento di doverle fare. Lo scorso anno c’è stato un momento in cui avevo scelte obbligate, poi ho potuto farle e l’Inter è migliorata tantissimo», ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

E ancora: «Sappiamo cosa rappresenta il derby per tutti. Spero di avere anche Cuadrado e Sanchez per domani, poi da domenica penseremo alla Champions.

Detto questo, l’Inter ha cambiato due giocatori e il Milan tre o quattro. Non c’è grande differenza, sono due squadre che hanno cambiato, partite molto bene. Ognuna con la propria identità».

L’Inter è pronta: «Sono orgogliosi di aver vinto i derby dell’anno scorso che ci hanno portato in finale di Champions e fatto vincere il trofeo. Ma i precedenti non vincono la partita. Rafael Leao? Sarà un osservato speciale, prenderemo delle contromisure come abbiamo sempre fatto. A volte bene e altre male. Ha grande qualità come li hanno i giocatori dell’Inter. Cosa vale questo derby? Chiaramente sarebbe un bel messaggio anche se a me griglie e pronostici non piacciono. Fino a tre partite fa si diceva che eravamo più deboli, ora pare che si debba vincere l’Europeo al posto dell’Italia».