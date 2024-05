Inter-Lazio, le probabili formazioni: Tudor ritrova Provedel e punta su Castellanos. Inzaghi con i titolari

Una Lazio inedita contro l'Inter campione d'Italia. Tudor ha in mente di cambiare tanto in vista del match con i nerazzurri per il quale è pronto a ben 7 cambi puntando addirittura su 3 calciatori per la prima volta dal 1'. Tutto ciò senza perdere di vista l'obiettivo come ricordato in conferenza stampa: «Complimenti a loro, ma andremo lì a fare il nostro meglio perché ci sono 6 punti in palio ancora per stabilire la classifica e capire anche a quale competizione parteciperemo». Inzaghi invece festeggerà la seconda stella con praticamente la solita formazione titolare.

Lazio, Tudor: «Con l'Inter torna Provedel. In campo daremo l'anima»

Le idee di Tudor in ottica Inter

Sarà una Lazio a dir poco inedita quella prevista a San Siro contro l'Inter. Tra i pali intanto tornerà dal 1' Provedel dopo oltre due mesi. In difesa, vista l'assenza di Romagnoli per squalifica, tornerà Casale in mezzo con ai suoi lati Patric e il rientrante Gila. A centrocampo non mancheranno le sorprese visto che ci sarà una coppia mai vista in mezzo, Vecino e Rovella, mentre sulle fasce spazio a Marusic e Pellegrini, anche quest'ultimo alla prima da titolare con Tudor. Sulla trequarti toccherà infine a Zaccagni e l'insostituibile Kamada, mentre davanti Castellanos ha sorpassato Immobile all'ultima curva. In casa Inter è prevista la formazione tipo tranne Acerbi, sostituito da un altro ex come De Vrij.

Probabili formazioni Inter-Lazio

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi.

Indisponibili: -

Diffidati: Mkhitaryan.

Squalificati: -

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All.: Tudor.

Indisponibili: Sepe.

Diffidati: Patric, Lazzari, Casale, Pedro, Vecino.

Squalificati: Romagnoli.