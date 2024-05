Lazio, Tudor ritrova anche Guendouzi: squadra al completo con l'Inter a parte lo squalificato Romagnoli

Si avvicina un altro snodo determinante per il finale di stagione della Lazio. La squadra di Tudor - che domani parlerà in conferenza stampa a Formello alle 12 - grazie ai 3 punti ottenuti con l'Empoli ha mantenuto il passo di Atalanta e Inter da quando si è insediato il nuovo allenatore (16 punti in 7 partite, 2.28 di media) tenendo viva la minima speranza 6° posto (e Champions), ma domenica si troverà di fronte i neo campioni d'Italia. Chissà se la Lazio di Tudor confermerà i progressi in campionato anche contro una big come l'Inter dopo la prima vittoria con la Juventus e il ko nel derby con la Roma.

Lazio, riecco anche Guendouzi in gruppo

In attesa di avere una risposta, stamattina il tecnico croato ha avuto un'altra buona notizia dall'allenamento. Come previsto infatti è tornato in gruppo anche Guendouzi dopo il permesso di due giorni per la nascita della secondogenita Miyana. Il francese chiude perciò i rientri per Tudor, che al momento ha tutti a disposizione tranne Sepe. Il portiere campano, da tempo fuori dalle gerarchie e scavalcato da Mandas come vice Provedel, ha chiuso anzitempo la sua stagione operandosi al menisco e con nessuna presenza all'attivo nella sua esperienza nella Capitale.

Le probabili scelte in ottica Inter

Ora il compito più difficile per Tudor sarà scegliere il miglior undici da schierare tra due giorni a San Siro (fischio d'inizio alle 18). Tra i tanti dubbi, il primo è tra i pali: Mandas ha fatto molto bene nelle ultime gare, ma Provedel freme per tornare titolare. In difesa senza lo squalificato Romagnoli due posti saranno per Patric e Gila, mentre il terzo se lo contenderanno Hysaj e Casale. A centrocampo Vecino prova a insidiare Guendouzi per giocare accanto a Kamada, mentre sulle fasce Marusic è sicuro di una maglia a differenza di Lazzari, col destino legato a Luis Alberto. Se dovesse spuntarla il Mago infatti Zaccagni arretrerà sulla linea di centrocampo, altrimenti verrà replicato lo schieramento con l'Empoli, perciò con Lazzari a destra e l'ex Hellas con Felipe Anderson dietro Immobile.