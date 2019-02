L'Inter, reduce dalla vittoria di misura di Parma, per rafforzare la terza posizione in classifica, tenere lontani gli inseguitori e scacciare qualche polemica di troppo che sembra condizionare l'ambiente, la Sampdoria per tornare a fare punti dopo l'inaspettato rovescio casalingo della scorsa settimana per mano del Frosinone a Marassi: questi i principali spunti di interesse della gara in programma tra le due compagini quest'oggi alle ore 18 nella sempre affascinante cornice di San Siro.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel.

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA