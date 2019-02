Sampdoria, Giampaolo: «Il gol del 2-1 dell'Inter viziato da un fallo clamoroso»

«Sul 2-1 dell'Inter c'era un fallo di Perisic su Ekdal. È un fallo clamoroso e dispiace perché poi a casa non ti porti niente dopo una partita maiuscola». Marco Giampaolo non ci sta. La Sampdoria non meritava di perdere contro l'Inter a San Siro e a fine partita recrimina, affermando che il gol di Nainggolan era viziato da un fallo. «Partita che non bisognava mai perdere - continua - per come la squadra ha giocato. Se non porti a casa il risultato positivo dopo una prestazione di questo livello non puoi essere soddisfatto. È mancata furbizia. A San Siro i raccattapalle sono abituati a rimettere la palla in campo velocemente, ti rubano il tempo». Ultimo aggiornamento: 21:29





