Inter, Marotta su Icardi: «Nessuna punizione, faremo la psoposta di rinnovo»

Non c'è mai stata tensione abbiamo preso una decisione, ma non è stata punitiva. Un avvicendamento che gli abbiamo motivato perché pensavamo che fosse un bene per tutti. I capifamiglia alle volte devono assumere decisioni antipatiche, ma è un percorso di crescita e rafforzamento anche di Icardi stesso

E sul tema dell'infortunio vero o presunto dell'attaccante dice: «Quando un giocatore accusa questi fastidi abbiamo l'obbligo di crederci. Probabilmente di pari passo ad uno stato emozionale che non è dei migliori. Siamo certi che questa querelle si possa definire. Non si deve parlare di caso»



«La decisione di togliere la fascia a Icardi non compromette il suo futuro all'Inter. Il contratto non centra proprio niente. Presenteremo una nostra proposta come giusto. Ci sono ancora due anni e mezzo alla scadenza - aggiunge - ma non vogliamo fare ostruzionismo. Ho promesso a Wanda, quando ci siamo visti, di farle una proposta e la faremo nel giro di qualche settimana. Ora valuteremo che tipo di proposta. Ma è una questione diversa rispetto alla fascia, centrano con le dinamiche del gruppo».



«I panni sporchi si lavano in famiglia, ma oggi nell'era dei social non è possibile. La risolveremo al nostro interno». Il club nerazzurro ha contattato Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, dopo che un sasso ha colpito la sua auto ieri mattina: «Davanti alla situazione del sasso mi sembrava il minimo esprimere vicinanza a lei e alla famiglia. Mi è sembrata riconoscente verso il nostro affetto. Lei è sempre corretta con noi ma ci sono dei principi che un amministratore delegato deve far rispettare».

