Inter-Sampdoria, Perisic inventa, D'Ambrosio segna. Handanovic salva

HANDANOVIC 7Un primo tempo tranquillo. Poi, nella ripresa dopo pochi secondi salva su Defrel.D’AMBROSIO 7Spinge molto in fase offensiva e sblocca il risultato su assist di Perisic.DE VRIJ 6.5Quagliarella e Defrel in attacco fanno poco.SKRINIAR 6.5Si fa anticipare da Gabbiadini sull’1-1, ma è lui a consegnare a Nainggolan la palla del raddoppio.DALBERT 6Brillante quando conclude al volo mandando sul fondo.GAGLIARDINI 5.5Si fa vedere solo con il lancio per Lautaro Martinez, poi è spesso in ritardo.BROZOVIC 6Quando ha la palla, viene subito aggredito da Saponara.POLITANO 6In fascia cerca di darsi da fare, ma forse gli manca il guizzo decisivo.NAINGGOLAN 7Un gol che vale tre punti. Preziosi per l’Inter in ottica Champions.PERISIC 7.5Il migliore in campo tra i nerazzurri. Suo l’assist per D’Ambrosio, ma non fa solo quello.LAUTARO MARTINEZ 6Pronti via, sbaglia subito un gol calciando addosso ad Audero.JOAO MARIO 6Il portoghese sbaglia poco.CANDREVA 6.5Buono il suo impatto nella partita.SPALLETTI 6.5Ha sempre creduto in Nainggolan. Si prende una bella rivincita.AUDERO 6Reattivo sulla conclusione di Lautaro Martinez. Non può nulla sui gol dell’Inter.BERESZYNSKI 4.5Tra i peggiori della Sampdoria. Perisic fa quello che vuole.ANDERSEN 6.5Svetta senza difficoltà. Tiene bene la retroguardia della Sampdoria.TONELLI 6In diverse occasioni si fa trovare pronto quando c’è da chiudere gli spazi.MURRU6Affascinanti i duelli con Politano.PRAET 5.5Non si rende pericoloso con i suoi proverbiali inserimenti.EKDAL 5.5Quando c’è da lottare con il fisico, va spesso in affanno.LINETTY 5.5Lotta e si becca il giallo che gli farà saltare la gara di Marassi contro il Cagliari.SAPONARA 5.5Non dà molti rifornimenti alle punte, ma pressa molto su Brozovic.QUAGLIARELLA 5Si è inceppato e la Sampdoria ne risente.DEFREL 5Non aiuta Quagliarella in fase offensiva.GABBIADINI 6.5Entra e segna. Meglio di così.GIAMPAOLO 5.5La sua Sampdoria non riesce a ripartire.