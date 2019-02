Inter, Nainggolan: «Spero che Icardi torni presto: ha sempre dato tutto»

«Stanno chiacchierando troppo dobbiamo vincere per lavorare sereni. Speriamo che le cose fuori si risolvano, la squadra è unita e compatta e vogliamo vincere. Icardi ha sempre dato tutto, spero per lui e per noi che rientri al più presto possibile, davanti abbiamo un altro centravanti che sta facendo bene, ma abbiamo bisogno di tutti». È l'auspicio di Radja Nainggolan, autore del gol vittoria dell'Inter contro la Sampdoria. «Ho avuto problemi in passato ora penso solo a giocare - aggiunge il belga - e a dare il meglio per l'Inter, vogliamo le vittorie».





