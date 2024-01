Inter-Lazio, niente rigore e polemiche per il contatto tra Immobile e Acerbi: cosa è successo

Un rigore per parte, almeno è quello che chiedono i tifosi sui social dopo aver visto il contatto tra Immobile e Acerbi. Nel corso di Inter-Lazio, valida per le semifinali di Supercoppa Italia, i nerazzurri hanno potuto raddoppiare grazie a un calcio di rigore realizzato da Hakan Calhanoglu. Inizialmente, il contatto non è stato visto da Marchetti che è stato richiamato al Var. Dopo l'On Field Review, il fischietto di Ostia ha assegnato il penalty.

Rigore su Immobile, cosa è successo

Sul calcio di rigore non ci sono tanti dubbi visto che dalle immagini si vede come Pedro sgambetti Lautaro in area. Ciò che sta facendo scatenarei tifosi della Lazio, ma anche quelli di altre squadre, è il contatto tra Acerbi e Immobile nell'area nerazzurra. Dalle immagini si vede come il difensore trattenga il numero 17 biancoceleste che poi finisce a terra facendo cadere anche l'ex compagno. Il gesto ha scatenato le polemiche dei laziali, che hanno cheisto a gran voce sui social il tiro dagli unidici metri: «Sarebbe bello se i rigori li dessero anche agli altri». Così esordisce un tifoso, a cui risponde un altro: «A parti invertite sarebbe stato di sicuro rigore». Anche degli juventini si sono inseriti nella discussione: «Darei rigore ad Acerbi» e ancora «Non c'è limite alla vergogna» oppure «Dategli direttamente la coppa».

Infine, cè anche chi va dalla parte opposta: «Parlano di arbitri, ma se il punteggio fosse stato 7-0 sarebbe stato normale».