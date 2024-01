Supercoppa in Arabia, pochi tifosi allo stadio: scoppiano le polemiche sui social

Venerdì 19 Gennaio 2024, 12:18

Ieri sera si è giocata a Riad la prima semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Fiorentina. Il passaggio del turno degli azzurri non è stata l'unica notizia a far parlare i tifosi sui social. A creare dibattito è stato anche il numero di tifosi presenti, o meglio assenti, sugli spalti dell'Al-Awwal Stadium. Dalle immagini mandate in chiaro dalla televisione italiana, infatti, si poteva vedere come l'impianto fosse vuoto per due terzi con meno di 10.000 tifosi.

La polemica

Vedere così poche persone ha scatenato gli appassionati attivi soprattutto su Twitter, che hanno criticato anche le scelte di mostrare lo stadio dall'alto: «Hanno anche il coraggio di far vedere l'impianto mezzo vuoto».