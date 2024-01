Mazzarri con tre orologi ai polsi in conferenza stampa: ecco il perché

Walter Mazzarri e gli orologi, una storia d'amore che è diventata ormai uno dei tanti meme degli appassionati di calcio, che ora potranno aggiungere una nuova foto sui social. Il tecnico del Napoli, infatti, si è presentato nella cofnerenza stampa prima della partia in Supercoppa con la Fiorentina con ben tre orologi ai polsi. Il particolare non è scappato agli appassionati e ai tifosi, che hanno notato come due avessero (quasi) lo stesso orario impostato sul fuso italiano. L'Arabia, infatti, ha due ore in più rispetto al nostro paese, ma questo non ha fermato il tecnico dall'indossare tre orologi.

Zaccagni, infortunio nel riscaldamento di Inter-Lazio: al suo posto Pedro. Cosa è successo

Mazzarri con tre orologi: ecco il perché

In molti si sono chiesti perché il tecnico si sia presentato così, con il braccio sinistro molto "sportivo". Sull'avambraccio mancino, infatti, erano presenti un Casio e uno smartwatch, mente su quello destro un Rolex molto costoso ed elegante.

Il motivo della doppia (tripla) scelta è data dall'orario dell'allenamento. La seduta, infatti, era stata programmata poco dopo l'incontro con la stampa e per questo motivo il tecnico ha indossato il suo Casio nero insieme allo smartwatch, che serve per monitorare alcuni parametri fisici. Per comodità, però, ha indossato anche il Rolex sull'altro polso, orologio usato spesso nelle siutazioni che richiedono più formalità come una conferenza stampa.