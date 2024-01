Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio sul caso Osimhen, per la Procura di Roma ora rischia il processo

Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio. La procura di Roma ha chiuso il caso che ha visto il presidente del Napoli al centro delle indagini che erano partite in segutio al trasferimento di Osimhen. A destare qualche dubbio era stato il passaggio al Lille di quattro giovani calciatori, con tre di questi che hanno fatto perdere le loro tracce nel mondo del calcio. I quattro erano stati valutati ben 21 milioni dalla società partenopea che aveva ottenuto così uno sconto dal Lille per prendere il nigeriano, valutato 72 milioni di euro.

Supercoppa italiana, Napoli prima finalista: stasera Inter-Lazio

L'accusa ai danni di De Laurentiis

Il numero 1 del Napoli è stato accusato di falso in bilancio co le plusvalenze fittizie che tonano a far discutere in Serie A dopo il caso della Juventus. Il fascicolo era arrivato all'attenzione dei pm capitolini per competenza, dopo la trasmissione degli atti da Napoli.