Torino-Inter, Inzaghi: «Mai facile tornare in campo dopo la sosta. Lautaro? È grandioso, ma crescerà ancora»

L’Inter vuole il controsorpasso in classifica in attesa poi della gara del Milan contro la Juventus. In casa del Torino Simone Inzaghi ha un solo risultato per centrare il suo obiettivo: la vittoria. I nerazzurri proveranno a conquistare i tre punti puntando su Lautaro Martinez e Thuram in attacco. A centrocampo Frattesi è in vantaggio su Barella.

«Dopo la sosta, la preparazione delle partite non è semplice, ho avuto i giocatori mercoledì, i sudamericani sono tornati ieri.

Sappiamo che incontreremo una squadra con un allenatore che è al suo terzo anno con loro: domani servirà un’ottima Inter», ha detto Simone Inzaghi. E ancora: «Stiamo segnando tanto con giocatori diversi, ma sappiamo che possiamo migliorare anche questo dato. Stiamo cercando di allenarci al meglio, vogliamo anche più gol dai nostri difensori che ne hanno la possibilità, dai centrocampisti, dai quinti e chiaramente dai nostri attaccanti».

Come detto, il tecnico nerazzurro farà affidamento su Lautaro Martinez, già 10 gol in campionato: «È un giocatore con grandissimo senso di appartenenza, in questi anni è in continua crescita e chiaramente la fascia l’ha responsabilizzato ancora di più. Inoltre, ha dei compagni straordinari che cercano sempre di metterlo nelle migliori condizioni».