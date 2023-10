Napoli, Garcia: «Critiche esagerate e mancanza di rispetto, ora so chi sono i miei nemici. Ma ho la fiducia di De Laurentiis»

NAPOLI – Un solo obbligo: «Dobbiamo vincere con il Verona». È il concetto chiave di Rudi Garcia che delle ultime due settimane preferisce non parlare: «Faccio soltanto una premessa. Ho ritenuto eccessivo quanto accaduto contro la Fiorentina. Alcune critiche sono state ingenerose ed eccessive nei miei confronti. Ringrazio chi mi ha sostenuto e i tifosi che mi hanno incoraggiato per strada. Ho capito chi sono i miei amici e i miei nemici». L’allenatore del Napoli chiarisce di non essere nervoso ma evidentemente non ha digerito le voci dell’esonero sul suo conto: «Conta soltanto lavorare con i miei giocatori e con il mio staff. Ho ricevuto la fiducia dei miei dirigenti e ieri anche del mio presidente. Voglio pensare soltanto a questo».

Sulla sfida con il Verona: «Sarà molto complicata.

Dovremmo essere bravi a giocare pure senza palla. Il Verona subisce pochi gol e quindi dobbiamo valutare questo aspetto. Vedrete un atteggiamento diverso. Siamo pronti a conquistare un risultato positivo. Abbiamo un ciclo complicato da affrontare, ma pensiamo soltanto all’Hellas».

Non ci saranno Osimhen e Anguissa: «Non ci saranno entrambi. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, abbiamo sia Simeone che Raspadori. Hanno caratteristiche diverse e posso alternarli. Contro Verona e Berlino, utilizzerò entrambi, magari anche insieme». La sensazione è che sia favorito Cholito. In mediana, invece, nessun dubbio: «Cajuste può fare sia la mezz’ala che il regista. Sostituirà Anguissa con qualità».

In difesa, invece, rientrerà Rrahmani: «Ha recuperato, ha bisogno di trovare minuti adesso. La coppia con Natan? E’ probabile, ma sono soddisfatto anche di Ostigard. E’ importante affrontare questo periodo con tre centrali, in attesa del rientro di Juan Jesus. I gesti di stizza di alcuni calciatori al momento della sostituzione? Non riguarda il Verona, posso soltanto dire che sia io che il presidente De Laurentiis abbiamo trattato l’argomento». Rudi Garcia passa e chiude. Al Bentegodi di Verona l’ardua sentenza sullo stato di salute del Napoli.