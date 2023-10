Serie A, la rivincita dei portieri di riserva: Mirante si riprende il Milan, Leali torna titolare dopo 7 anni e Sepe si scalda

I portieri sono i protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione. L'ottava giornata di Serie A si era chiusa con l'uscita disperata di Giroud, finito tra i pali dopo l'espulsione di Maignan negli ultimi minuti di Genoa-Milan. E, a conti fatti, se i rossoneri sono riusciti a strappare tre punti d'oro da Marassi è anche merito dell'attaccante francese, che si è gettato senza paura sui piedi di Puscas lanciato a rete. Grazie a quell'uscita disperata, Pioli ha potuto arrivare alla sosta da primo in classifica, staccando a +2 l'Inter, fermata in rimonta sul 2-2 a San Siro dal Bologna. E come dimenticare il colpo di testa con cui Provedel ha mandato in delirio l'Olimpico biancoceleste al suo esordio in Champions League.

Il ritorno di Mirante

Insomma, gioie sì, ma anche dolori. La squalifica di Maignan e l'infortunio di Sportiello aprono le porte a un estremo difensore di 40 anni, che nel tempo si è comunque confermato come un'affidabile riserva: Antonio Mirante. L'ex Roma tornerà in porta in Serie A dopo quasi tre anni: l’ultima volta risale al 18 aprile 2021, quando con i giallorossi perse a Torino 3-1. Ad attenderlo il big match tra Milan e Juventus, in programma domenica 22 ottobre alle 20.45.

Sette anni dopo

Nicola Leali, in realtà, la Serie A l'ha già riassaggiata nel concitato finale di Marassi. In pieno recupero l'ex portiere, tra le altre, del Frosinone ha dovuto sostituire Martinez, anche lui espulso come il collega Maignan. In porta però c'è stato solamente un minuto, mentre per ritrovare una partita dove ha giocato titolare bisogna tornare al 24 aprile 2016, quando durante un Frosinone-Palermo terminato 2-0 per i rosanero. Quel giorno Leali incassò un gol proprio da Alberto Gilardino, oggi suo allenatore al Genoa e pronto a lanciarlo tra i pali nella difficile trasferta di Bergamo.

Si scalda Sepe

Ivan Provedel, eroe della partita contro l'Atletico Madrid, tiene in ansia la Lazio. Il portiere soffre da tempo di un dolore all'anca che non sembra dargli tregua e allora si scalda Luigi Sepe, secondo arrivato in estate dalla Salernitana.

L'estremo difensore campano non scende in campo in Serie A dal 19 febbraio 2023, quando fu sconfitto in casa 2-0 proprio dalla Lazio di Sarri. Da quel giorno le gerarchie della porta granata cambiarono e Ochoa divenne il titolare indiscusso, aprendo la strada alla partenza di Sepe.