Inter, Inzaghi beffa Pioli: ecco l'offerta per Calhanoglu

Un'irruzione a sorpresa dal sapore di beffa. Nelle scorse ore, l'Inter ha presentato un'offerta all'entourage di Calhanoglu, per un contratto sui 5 milioni di euro a stagione. La proposta attira molto il trequartista turco (quasi) svincolato tanto che già domani ci sarà un nuovo ed importante approfondimento tra le parti. Il numero 10 piace molto ad Inzaghi ed è stato contattato proprio nei giorni in cui la trattativa con i rossoneri ha registrato l'ennesima fase di stallo. Che difficilmente si sbloccherà. Nessun rilancio, infine, da parte della Juventus. I bianconeri erano pronti ad ingaggiare il fantasista turco solo in caso di cessione di Ramsey.