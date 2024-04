Infortunio Maignan, salta la partita con il Sassuolo: le condizioni in vista di Roma-Milan

Infortunio per Mike Maignan che non partirà con la squadra per raggiungere Sassuolo, dove il Milan giocherà la trentaduesima giornata di campionato. Tegola per Stefano Pioli che perde il suo portiere titolare 48 ore dopo la partita contro la Roma in Europa League. Come riporta Sky Sport, Stefano Pioli ha deciso di attuare un turnover massiccio in vista della sfida con i neroverdi, ma per il portiere francese non è stata una decisione strategica.

Infortunio Maignan: le condizioni

Il portiere francese domenica rimarrà a Milano dove cercherà di recuprare al meglio. Per lui, però, niente di preoccupante, ma solo affaticamento muscolare in seguito alla partita con la Roma in Europa League.

Per permettergli di ritorvare le energie, Pioli ha deciso di lasciarlo a casa e scendere in campo cotnro il Sassuolo con uno tra Marco Sportiello e Antonio Mirante.