Lazio, Immobile con la testa sempre alla Champions

Segna sempre lui, porta sempre lui i tre punti. Devono tutto ancora una volta a Immobile, i biancocelesti. Sforna l'assist, la mette di testa dentro quasi al novantesimo e fa esultare i quasi mille tifosi laziali sugli spalti. La Lazio distrugge l'imbattibilità viola a Firenze, tira un sospiro di sollievo Inzaghi. A fine gara abbraccia Ciro e tutti i suoi uomini. Immobile però vale più degli altri. Il capocannoniere del nostro campionato ora è già in doppia cifra, ha segnato 10 gol e addirittura 4 assist. Che numeri impressionati. Ha partecipato attivamente addirittura a 14 reti delle 18 totali biancocelesti. Questa non è solo dipendenza, è proprio tirannia. Solo Immobile vede così la porta e solo se segna lui è possibile ritrovare la vittoria. E anche una posizione più degna in classifica. La Lazio torna al sesto posto insieme al Cagliari, a un punto dalla Roma e a due (a 17 ci sta il Napoli) dall'Europa che conta. E' Ciro a puntarla, non ha mai preso così bene la mira. Alla faccia di chi lo criticava con la maglia dell'Italia. Ora è pure il secondo assistman biancoceleste (dietro Luis Alberto a quota 5), ovviamente ha lanciato lui anche Correa.