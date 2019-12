Ibrahimovic, un altro messaggio: «Ci vediamo presto. Andrò in una squadra che vuole vincere di nuovo». Il Milan lo aspetta

Zlatan Ibrahimovic, il futuro in un messaggio. Lo svedese, in un'intervista esclusiva a GQ Italia, si lancia e parla del suo futuro. A quanto pare, in Serie A e a quanto risulta, al Milan. Almeno gli indizi portano al rossonero. «Ci vediamo presto in Italia. Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti». Ecco, il Milan ha queste caratteristiche, del Milan è sempre stato innamorato e ora potrebbe tornare come salvatore della patria. «Solo così - aggiunge - riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia». Chiaro. Mihajlovic aspettava risposte definitive, forse le avrà già avute.





