HJK Helsinki-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Quattro giorni dopo la sconfitta contro il Napoli in Serie A, 0-1 allo stadio Olimpico, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi saranno ospiti dell'l’HJK Helsinki alla Bolt Arena, in una gara importantissima per la classifica del girone C. La squadra di Mourinho, attualmente terza con quattro punti, è a tre lunghezze di distanza dal Ludogorets, e a sei dal Betis Siviglia capolista. L'unica vittoria nell'Europa League 2022/2023 della Roma risale proprio alla gara d'andata: se non trovasse il successo contro l’HJK si tratterebbe del record negativo di punti nella fase a gironi della competizione, furono 9 nella stagione 2019/20. Nessuna squadra di questa Europa League ha subito più tiri dell’HJK Helsinki (86). La Roma è invece la terza per conclusioni tentate (65), dietro a Manchester United (85) e Arsenal (68).

Le probabili formazioni

HJK (3-4-3) – Hazard; Raitala, Hoskonen, Peltola; Soiri, Boujellab, Tanaka, Browne; Olusanya, Radulovic, Riski. All. Koskela

ROMA (3-4-1-2) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Camara, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho

Dove vedere HJK Helsinki-Roma in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 21.00; la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV 8 e in streaming su Sky Go, Now tv e da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche Sky Sport, sui canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 252 (Sky Sport). La diretta testuale su ilmessaggero.it