Lazio-Midtjylland ore 18.45: dove vederla e le probabili formazioni

Alle 18:45 contro il Midtjylland i biancocelesti si giocheranno una buona fetta di qualificazione al passaggio del girone F di Europa League. Dopo la bella vittoria di Bergamo, Sarri non ammetterà scivoloni volendo testare i passi in avanti dei suoi nella mentalità: «Le squadre forti mentalmente hanno sempre grosse motivazioni. La partita contro la Dea può anche essere occasionale, perché fatta in uno stadio pieno contro una squadra che temevamo. Ci ha permesso di far uscire il meglio. Il salto e il miglioramento li vedo contro una squadra media e in uno stadio vuoto». Al suo allenatore fa eco anche Claudio Lotito: «Sono davvero orgoglioso di questa Lazio, è bella e punta in alto. Ora voglio vedere lo stesso spirito ammirato contro l'Atalanta in Europa, dove avremmo già dovuto fare meglio».

Dove vederla

Il match di Europa League tra Lazio e Midtjylland si gioca allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 18:45. L'incontro sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky 252, Now e Sky Go.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3) - Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

A disposizione: Maximiano, Magro, Patric, Casale, Radu, Marcos Antonio, Milinkovic, Basic, Romero, Cancellieri.

Indisponibili: Immobile. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lazzari.

Midtjylland (4-3-3) - Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Dreyer, Kaba, Isaksen. All. Capellas.

A disposizione: Ólafsson, Ugboh, Juninho, Gartenmann, Dyhr, Texel, Nibe, Charles, Andreasen, Chilufya, Sisto.

Indisponibili: Sörensen. Squalificati: nessuno.

Diffidati: Martínez, Lössl, Paulinho.

Arbitro: Stefanski (Pol). Assistenti: Golis e Obukowicz. Quarto uomo: Sylwestrzak. Var: Kwiatowski. Avar: Dankert (Ger).