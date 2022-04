Formula E, Mourinho e Sergio Oliveira all'Eur per il Gran Premio

Oggi pomeriggio alle 15 scatterà il via dell’E-Prix che si correrà sul circuito cittadino dell’Eur. Sarà il quarto che si svolgerà tra le strade della Capitale e che ha attirato migliaia di visitatori sia per le qualifiche sia per la gara di oggi. Non solo appassionati e Vip, ma anche personaggi del mondo calcio come il tecnico della Roma José Mourinho, il centrocampista Sergio Oliveira il preparatore dei portieri Nuno Santos. I tre romanisti questa mattina poco prima delle 11, hanno visitato la pit lane per “curiosare” nei box delle varie scuderie e poi si sono fermati in quella della DS Techeetach del pilota portoghese Antonio Felix Da Costa. Un rapido colloquio e poi l’ingresso nel box per guardare da vicino la monoposto elettrica. Infine, la foto gruppo ricordo di una mattinata speciale.