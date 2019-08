Ultimo aggiornamento: 20:43

Partenza col botto per Fiorentina e Napoli, che si ritrovano subito di fronte alla prima giornata di campionato in programma in questo weekend agostano di Serie A. I viola ripartono con Montella alla guida, numerosi nuovi acquisti e tanta voglia di riscattarsi dopo la disastrosa stagione scorsa; i partenopei, secondi al termine dell'ultimo torneo di serie A, ancora con Ancelotti al timone e l'obiettivo di insidiare la Juventus campione in carica nella lotta per il titolo.Sono quasi cinque anni che il Napoli non riesce a sbancare Firenze: l'ultima volta, nel novembre 2014, fu 0-1 il finale, grazie al gol di Gonzalo Higuain per i partenopei. Nello scorso campionato la partita fu giocata nel girone di ritorno, ed il finale fu di 0-0. Da notare che l'ultima vittoria della Fiorentina al Franchi risale addirittura al 16 dicembre 2018, 3-1 ai danni dell'Empoli; da lì in poi, 11 partite interne di campionato senza mai raccogliere i tre punti.