DRAGOSKI 5Incerto sul gol di Mertens e non soloLIROLA 6Deve faticare su quella fascia, ma è sempre reattivoPEZZELLA 5,5Meno lucido del solito, fallisce nel finale il gol del possibile 4-4MILENKOVIC 7Segna il 2-2 e se va meglio del compagno di repartoVENUTI 5,5Meglio nel primo tempo che nel secondo quando perde CallejonPULGAR 6,5Esordio viola con gol su rigore e assist su corner per MilenkovicBADELJ 5,5Cala alla distanza con qualche errore di troppo, sbaglia sul gol di Mertensdal 28’ st BENASSI svCASTROVILLI 6,5Partita di sostanza, ottimo esordio in serie ASOTTIL 6,5L’esterno figlio d’arte cresce e molto benedal 33’ st RIBERYOvazione per il francese, ma condizione da trovareVLAHOVIC 5,5Tanto impegno, ma oggi per lui era dura contro quella difesadal 16’ st BOATENGAltro esordio viola con gol, già calato nella parteCHIESA 6Gara a strappi, alcuni belliALLENATORE MONTELLA 6La sua squadra ha giocato comunque beneMERET 5Anche lui come il collega viola non ha brillatoDI LORENZO 5,5Ha sofferto più del previstoKOULIBALY 5Non è stato il solito muro: troppi erroriMANOLAS 6GaranziaMARIO RUI 5Gara alcune incertezzedal 26’ st GHOULAM 6Meglio del portogheseZIELINSKI 5,5Commette il fallo dal rigore e poi si vede pocoALLAN 5,5Pure lui in ritardo sullo stato di forma abitualedal 26’ st ELMAS 6Entra con ordineCALLEJON 7Decisivo come spesso gli capitaFABIAN RUIZ 6Cresce nella ripresaINSIGNE 7,5Gol, assist, giocate: lui è il Magnifico nella città di LorenzoMERTENS 8Un altro che ha ribaltato la partitadal 39’ sv HYSAJ SVALLENATORE ANCELOTTI 7Il Napoli è partito bene e questo è quello che contaARBITRO MASSA 4,5Molti errori che condizionano la partita