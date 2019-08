Fiorentina, furia Montella: «Mertens ha simulato. E poi attaccano Chiesa»

«Non meritavamo di perdere, complimenti ai miei ragazzi. Si può discutere di tutti gli episodi, ma è meglio non complicarsi la vita. Non voglio più sentir parlare di Chiesa che è un simulatore, basta! Non si possono perdere partite del genere, noi ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Mi tengo l'intensità dei ragazzi, il bel gioco e il coraggio. Sono orgoglioso della nostra prestazione, ma la sconfitta è immeritatissima. C'è tanta rabbia, non è il rigore che dà fastidio, ma il ragionamento. La VAR dovrebbe essere un vantaggio, domani, rivedendo la partita star peggio di oggi. Non riesco a capire il ragionamento»: così ai microfoni di Sky l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella commenta il ko con il Napoli. Ultimo aggiornamento: 23:27





