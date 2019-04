Fiorentina, Diego Della Valle in ritiro per spronare la squadra

Obiettivo finale per la Fiorentina, impegnata stasera nel ritorno della semifinale contro l'Atalanta. Per rimarcare l'importanza della partita Diego Della Valle ha fatto visita alla squadra in ritiro. Il proprietario viola ha parlato con i giocatori e li ha incoraggiati per la sfida alla Dea, dopodiché è ripartito. È rimasto invece il fratello Andrea, già a fianco della squadra da ieri sera in attesa di recarsi allo stadio “Atleti Azzurri d'Italia” per seguire la partita. Chiesa e compagni saranno sostenuti da oltre 2300 tifosi.





