Chiara Ferragni, i brand in fuga per "rischio reputazionale". Tod's: «Prenderemo una decisione coerente, ma lei con noi è sempre stata corretta»

È stata la grande assente della fashion week milanese dedicata alle collezioni maschili. E a sfilate ed eventi glamour ha preferito trascorre del tempo con la propria famiglia. Chiara Ferragni, nell'ultimo giorno della Milano fashion week, che si chiude oggi con lo show di Zegna, non è stata fotografata in alcun front row. Nessuna apparizione, neanche a eventi di brand alla quale è affezionata da anni. Il segnale che l'influencer, travolta dal caso pandoro, avrebbe disertato le passerelle, è apparso chiaro già venerdì scorso, quando Ferragni, habitué delle sfilate di Gucci, non è stata avvistata in via Enrico Cosenz, dove il direttore creativo della griffe della doppia G, Sabato De Sarno, ha presentato la nuova collezione dedicata al menswear.