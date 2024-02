Chiara Ferragni fuori da Tod's? Diego Della Valle difende l'influencer: «Con noi è sempre stata corretta, aspettiamo a prendere decisioni»

«Con noi Chiara Ferragni è sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficenza. Non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone», Diego Della Valle commenta così la vicenda giudiziaria che riguarda l'influencer che siede nel cda di Tod's. «Lasciate che le cose abbiano il loro corso. Fate giudicare le persone nei posti delegati per farlo. E poi prenderemo ognuno le nostre decisioni. Trattiamo l'argomento in modo molto serio. Aspettiamo tutte le decisioni da prendere», ha detto il presidente di Tod's.

