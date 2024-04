La Fiorentina batte l'Atalanta 1-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia: eurogol di Mandragora

È bastato il super gol di Mandragora alla Fiorentina per battere l'Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. Una partitaa dura e combattuta, la prima delle tre che devono andare ina cena in questo 2024, con quella di Serie A che è stata rimandata a causa della morte prematura di Joe Barone. Il recupero ci sarà a data da destinarsi a causa delle coppe europee incui sono impegnati i due club, che intanto si affrontano nel torneo nazionale.

Il Bologna meglio di Liverpool, Manchester City e Juventus: la speciale classifica che premia i rossoblù

La partita

Primo tempo in cui la Fiorentina si è fatta sentire di più rispetto all'Atalanta con ben 12 tiri a 2. Uno di questi è stato quello vincente di Mandragora che al 30' riceve bene palla da Nico Gonzalez e calcia di prima di sinistro. Il pallone prende una traiettoria che beffa Carnesecchi e si insacca all'incrocio prima di sbattere sul palo.

Un gol importante, calciato da più lontano di tutti secondo i dati Opta (27.6 metri), che è poi valso la vittoria della Viola. Gli altri tentativi, come quello di Beltran al 24' o Nico Gonzalez al 42' finiscono o addosso ai difensori o fuori, con Carnesecchi che viene impegnato in poche occasioni.

Nella ripresa Gritti decide di inserire Miranchuk e Scamacca che revitalizzano l'Atalanta. Aumentano i giri e così anche la pericolosità della squadra con Hien che pochi minuti dall'inizio del seocndo tempo cacia in porta, ma Terracciano è costretto a parare in tuffo. Al 57' sono di nuovo i toscani a farsi avanti con nico Gonzalez che colpisce bene di testa, ma Carnesechi è attento e si tuffa bene deviando in angolo il tiro. Pochi minuti dopo, è sempre l'estrno argentino a impensierire l'ex Cremonese con un tiro da dentro l'area, ma l'estremo difensore è attento e para di riflesso. Al 67' Bakker si mette in proprio e dopo essere lanciato in area calcia a incrociare di sinistro, ma la rasoiata finisce di poco fuori. La partita prosegue così fino al 95', con il nervosismo che si impossessa del campo e il gioco che si fa più spezzettato e meno lucido. La partita termina così 1-0 con la Fiorentina che archivia una vittoria importante in vista del ritorno.